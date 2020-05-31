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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي.. تنظيم مهرجان شعري افتراضي 4 يونيو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:22 م
بيوم الكاتب الإماراتي
بيوم الكاتب الإماراتي
آلاء حسن
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احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مهرجانا شعريا من تاريخ 4 – 6 يونيو 2020، يضم عددا من الشعراء والمبدعين الذين لهم أثرهم ومكانتهم في ساحة الإبداع عامة والشعر خاصة، إضافة إلى مجموعة من الشعراء الشباب.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات: «يأتي هذا المهرجان تجسيدا لاهتمام اتحاد الكتاب بالكاتب الإماراتي، الذي بلغ شأوا عاليا في العطاء والإبداع والإنجاز، وسيقام من خلال القنوات الافتراضية حتى يتمكن الجمهور من متابعة الأمسيات الشعرية عن بعد».

وأضاف: «لقد عكست الندوات والأمسيات الثقافية الافتراضية أن ابن الإمارات أثبت وفاءه وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات من مثل جائحة كورونا».

واعتمدت اللجنة المنظمة للمهرجان الجدول التالي:

اليوم الأول: (الخميس الموافق 4 يونيو) تقام الأمسية الشعرية الأولى: وتشترك فيها الشاعرة الإماراتية هدى أمين الزرعوني والشاعرة العُمانية عائشة السيفية، وتديرها آمنة باروت، فيما تليها الأمسية الثانية (في نفس اليوم)، ويحييها الشاعر الإماراتي كريم معتوق، وتديرها الشاعرة شيخة المطيري.

ويشهد اليوم التالي، أمسيتان: الأولى تحييها كل من الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني والشاعرة الإماراتية عهود الخالدي، ويدير الأمسية ناصر البكر الزعابي، فيما يشارك في الثانية الشاعر البحريني مهدي سلمان، وتديرها صالحة عبيد حسن.

أما في اليوم الثالث، فتشارك في الأمسية الأولى: الشاعرة الإماراتية فاطمة الطربان والشاعر الإماراتي حميد الشامسي، وتديرها الدكتورة فاطمة المعمري، ويطل الشاعر العُماني سيف الرحبي في الأمسية الشعرية الحوارية الثانية، وتديرها مريم حمود.

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