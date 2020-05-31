فيلم مصرى يشارك بأكبر مهرجان سينمائي في التشيك

أعلن صناع الفيلم المصري "الأقصر"، عن مشاركته في أكبر مهرجان سينمائي بالتشيك خلال دورته المقبلة التي تقام يوليو المقبل.وذكر صناع الفيلم، في بيان اليوم الأحد، أن فيلم المخرجة زينة درة يشارك في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو)، إلى جانب 15 فيلما أخري.وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان "صندانس" السينمائي.ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، حيث تأسس عام 1948.يذكر أن فيلم "الأقصر" تأليف وإخراج زينة درة، وتدور أحداثه حول هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر، وتلتقي بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق، وبينما تتجول في المكان المألوف الذي تقع في غرامه تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر.الفيلم بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة أكرم، وشهيرة فهمي.