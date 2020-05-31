«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا بديل عن إجراء امتحانات الثانوية العامة، مهما تطورت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "قدمنا 500 مليون جنيه لتأمين هذه الامتحانات من الناحية الطبية، ولم نبخل عليهم بأي شيء من تأمين ومطهرات وتعقيم يومي قبل وبعد الامتحانات، وقمنا بكل الإجراءات الاحترازية".وواصل: "ستتم مناقشة الإجراءات النهائية فيما يتعلق بالمقاهي والنوادي الرياضية والمطاعم هذا الأسبوع، ومواعيد الفتح اقتربت بشدة".