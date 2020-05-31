المرشدى: لا مكان للسماسرة فى بيع الكمامات القطنية

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن وزيرة الصناعة نيفين جامع، صرحت لمصانع إنتاج الملابس بتصنيع كمامة من القطن 100% لتخفيف عبء شراء الكمامة الطبية على محدودي الدخل.وأكد المرشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا مكان للسماسرة في بيع الكمامة، وستتم مكافحة من يستغل الأمر.ولفت إلى أن الكمامات مطابقة للمواصفات الصحية والفنية، وستكون مغلفة في أكياس ضمن المواصفات القياسية.من ناحيته، قال الدكتور شريف أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، إن الشركة ستطرح نوعين من الكمامات القطنية أحدهما بدون فلتر بسعر 5 جنيهات للجملة و6 جنيهات للمستهلك، والأخرى بفلتر بسعر 8 جنيهات للجملة، و10 جنيهات للمستهلك.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا السعر تكلفة إنتاج وتشغيل وأقل هامش ربح للاستمرارية.