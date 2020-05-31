فض حفلى زفاف فى الجيزة والمنوفية لمخالفة قرار حظر التجول

قامت الأجهزة المعنية في الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين بذات المنطقة وإقامة حفل عرس بالمخالفة لقرار حظر التجول.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (ثلاثة أشخاص بدائرة مركز الشهداء بالمنوفية) لقيامهم بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.