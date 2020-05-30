القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين ومقتل 19 إرهابيا في سيناء (فيديو)

عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات ار بي جي، كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.





وقامت القوات الجوية بتنفيذ عددا من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البور الإرهابية اسفرت عن مقتل 16 عنصراً تكفيرياً، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.





وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي، كما تم ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وعربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل لـ200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

ونتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد وإصابة ضابطين، وضابط صف وجنديين.

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.