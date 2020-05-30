أطباء بيت شباب الإسماعيلية يودعون 9 متعافين من كورونا بالورود

ودع الطاقم الطبي في بيت الشباب الإسماعيلية 9 متعافين من فيروس كورونا المستجد بالورود.يذكر أن بيت شباب الإسماعيلية مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا الذين تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية مع استمرار تواجد بعض أعراض الفيروس أو اختفت الأعراض ومازالت تحاليلهم إيجابية، ويستقبل المصابين القادمين من مستشفى عزل أبوخليفة المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.