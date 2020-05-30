«تعليم السويس» يطلق موقعًا للتقديم الإلكتروني لرياض الأطفال

تستعد مديرية التربية والتعليم بالسويس، لإطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يتم التقديم من خلاله للالتحاق برياض الأطفال، بالمدارس الحكومية.واجتمعت سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم، بعدد من القيادات التعليمية ومديري الإدارات، لوضع آليات العمل لتدشين موقع إلكتروني للتقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية (العربي)، وذلك بدلًا من التقديم اليدوي، وذلك للعام الدراسي القادم 2020-2021.وقالت سلمى الشاعر، إن ذلك القرار جاء نزولًا على رغبة جموع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية الرسمية عن طريق الموقع الإلكتروني، كما هو الحال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة، ومراعاةً للعمل بالظروف الاحترازية والتدابير الصحية التي تتبناها الدولة المصرية في تلك الفترة الزمنية.وأكدت أن التقديم على الموقع الإلكتروني الجديد سوف يتم الإعلان عنه بالرابط الخاص به خلال أيام على أن يكون فعالًا للعمل في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل بدلًا من التقديم اليدوي والذي كان من المفترض البدء به في الأول من الشهر نفسه، وبذلك فلن تقبل أي مدرسة ثمة ملفات يتقدم بها ولي أمر اعتبارا من الغد الأول من شهر يونيو إلا بعد ظهور نتيجة الترشيح الإلكتروني.وكلفت الشاعر، مدير عام التعليم العام أشرف السروي، بالإشراف على عمليات التوزيع والتسكين بالموقع الإلكتروني وتوجيه رياض الأطفال ومسئولي التطوير التعليمي ومسئولي بوابة السويس التعليمية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين ووضع آليات التوزيع بما يتناسب مع الإعداد داخل القاعات الدراسية المتاحة والتوزيع الجغرافي.