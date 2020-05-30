ثالث حالة في البرلمان.. إصابة نشوى الديب بفيروس كورونا

أصيبت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثالث حالة من بين نواب البرلمان التي يصيبها الفيروس بعد شيرين فراج التي تماثلت للشفاء، وعمر وطني.وقال مصدر قريب من النائبة نشوى الديب، إنها أجرت التحاليل اللازمة للكشف عن الفيروس وثبت إيجابيته، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة، وموجودة الآن في أحد مستشفيات العزل.