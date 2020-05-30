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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد عمل سنترالات وفروع «المصرية للاتصالات»

السبت 30/مايو/2020 - 06:13 م
الشركة المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
طارق عتمان
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عدد ساعات العمل الرسمية ابتدا من غد الأحد ٣١ مايو الجاري، حيث ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا بجميع السنترالات وديوان عام الشركة بالقرية الذكية من الأحد للخميس أسبوعيا عدا الجمعة والسبت لمدة أسبوعين حتى ١٥ يونيو، على أن يتم مراجعتها مرة أخرى بعد صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء.

وأكد القرار الإداري الصادر اليوم، إلزم جميع العاملين والمترددين على فروع الشركة والسنترالات بارتداء الكمامات وعدم السماح لأي تعامل دونها، ومنع أي عميل من دخول مراكز الخدمة والسنترالات دون ارتداء الكمامات ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة أزمة فيرس كورونا المستجد.

وأوضح القرار أن الورديات والمناوبة يتم تحديدها من كل نيابة وبحسب الحاجة لكل قطاع بالشركة، مؤكدا أهمية تعقيم المكاتب ومراكز الخدمة بشكل مستمر وعمل مقاعد انتظار خارج مركز خدمة العملاء والسنترالات لعدم تكدس المواطنين والحفاظ على المسافات الآمنة وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان والالتزام الكامل بكل التعليمات الواردة منها.

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