حبس صاحب شركة بـ8 أطنان سلعا غذائية فى الدرب الأحمر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 8 أطنان سلعا غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها« 7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام» مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.