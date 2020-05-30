عبدالرحيم كمال ناعيًا حسن حسني: الظهر الحصين لكل كوميديانات مصر

نعى السيناريست عبدالرحيم كمال، رحيل الفنان حسن حسني الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.وكتب كمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حسن حسني عم الجيل الجديد وأبوهم.. البسمة الأكثر انتشارا لمدة عقدين من الزمان على شاشة السينما.. الظهر الحصين لكل كوميديانات مصر الجدد والقادر على أداء الأدوار التراجيدية المهمة عند اللزوم.وتابع قائلا: ومع المخرجين الكبار حسن حسني جزء من الفيلم المصري وطعم ولون من ألوانه، ساعد وجوده على نجاح أفلام وأضاف إليها حضورا وتألقا، رحم الله حسن حسني السهل البسيط كثيرا والقادر المتمكن حينما يريد ذلك، رحمة واسعة.