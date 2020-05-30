برلماني: زيادة إنتاج الكمامات بعد إلزام المواطنين بارتدائها

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إنه لا بد من زيادة خطوط إنتاج الكمامات الطبية في ظل فرض الحكومة قرار إلزام المواطنين بارتدائها، وتنفيذ عقوبات على المخالفين.وأضاف النائب في بيان اليوم: "أننا بحاجة إلى فرض رقابة مشددة على سوق إنتاج الكمامات الطبية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم وجود أي تلاعب بالإنتاج أو أسعار التوريد، ولسد احتياجات السوق من الكمامات الطبية، وحتى لا نلجأ إلى الاستيراد أو المساعدات من الدول الأخرى".وطالب بوضع حد لجشع التجار، موضحا أن تحول خطوط إنتاج بعض المصانع لإنتاج الكمامات القماش، هي خطوة مهمة لتوفير الكم الكافي من الكمامات، لافتا إلى أن الأمر يلزمه التأكد من فاعلية هذه الكمامات في مواجهة فيروس كورونا.