«لجنة المسرح»: خسر الفن أحد أركانه برحيل حسن حسني

نعت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة حاتم حافظ، رحيل الفنان حسن حسني، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.وقالت اللجنة في بيان لها: "ببالغ الأسى تنعى لجنة المسرح رحيل الفنان الكبير حسن حسني أحد أهم نجوم فن التمثيل في العالم العربي وصاحب البصمة الفنية التي لا تضاهى، وبفقدانه يخسر الفن العربي ركنا من أركانه".وتابعت: "بدأ عمله الفني ممثلا في المسرح العسكري ثم انتقل إلى العمل في مسرح الحكيم ثم المسرح الحديث، ثم المسرح القومي، ومع استعادة المسرح التجاري صار نجما من نجومه، فضلا عن مشاركاته التليفزيونية والسينمائية والإذاعية، حيث بلغ مجموع أعماله ما يقارب 500 عمل فني".