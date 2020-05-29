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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المنوفية: نسبة التعليم ساهمت في استجابة الأهالي لإجراءات العزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:27 م
معتز حجازي
معتز حجازي
أحلام عبدالرحمن
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قال معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، إن قرار عزل قريتي السنابسة وشنتنا الحجر هو إجراء احترازي، بعد وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

ولفت حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن نسبة التعليم عالية جدا في المحافظة، وكل أبناء المنوفية عندهم درجة عالية من الوعي، وكافة المواطنين يتعاونون لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وصدر قرار عزل قريتي السنابسة وشنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع، بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا داخلهما.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا أكثر من 360 ألف حالة وفاة حول العالم، والاقتراب من تسجيل 6 ملايين إصابة رسميا.

وسجلت مصر أمس 1127 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

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