توريد 19 ألف طن قمح بدمياط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أنه تم حتى اليوم توريد 19 ألفا و265 طنا من محصول القمح بجميع شون المحافظة، حيث تتم عملية التوريد بشكل منتظم بعد إجازة عيد الفطر وفتح الشون أبوابها مرة أخرى للمزارعين.وقال المهندس رفعت طه، وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة، إنه تم حصاد 25 ألفا، و500 فدان من القمح من جملة ما تمت زراعته هذا العام والبالغ مساحته 26 ألفا و71 فدانا.وأشار إلى عمليات الحصاد والتوريد بكافة انحاء المحافظة تسير بشكل منتظم ولا توجد أى عوائق فى هذه العمليات.