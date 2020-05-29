42 جنيها كيلو الرنجة في فروع المجمعات

أعلن المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح الأسماك المدخنة بكميات كبيرة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتستوعب معدلات الاستهلاك والسحب والطلب.وأشار "رأفت" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أجود الأنواع ستطرح بأسعار مخفضة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، موضحا أنه سيتم طرح قرابة 5 أطنان من الرنجة البورسعيدي بسعر 32 جنيها للكيلو.وأضاف أن الرنجة الفاخرة المغلفة بالبطارخ والكافيار ستطرح بسعر مخفض يصل إلى 42 جنيها بدلا من 60 جنيه للكيلو، لافتا إلى أن هناك سحب على هذه الأنواع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتحول نمط المستهلكين إلى استهلاك الأسماك بجميع أنواعها.