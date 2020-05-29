تسجيل 7 حالات إيجابية جديدة مصابة بكورونا فى الوادى الجديد

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتورة حنان مجدى نائبة محافظ الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تسجيل 7 إصابات بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية إلى 60 حالة، وتعافى حالتين وخروجهما من مستشفى العزل بأبوتيج بإجمالي 33 مواطنًا من أبناء المحافظة.وأشار البيان إلى أن، الحالات الإيجابية الجديدة التي تم تسجيلها اليوم، من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة.وأوضح البيان، أن الحالات المسجلة اليوم الخميس، بواقع 3 حالات بقرية الهنداو وواحدة بقرية الشيخ والي، بالإضافة إلى ظهور أول الحالات بقرية غرب الموهوب وأخرى بقرية الجديدة والأخيرة بمركز ومدينة الخارجة.وشدد البيان، على ضرورة إلتزام جميع المواطنين بعدم المخالطة وتجنب الإختلاط بالوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.