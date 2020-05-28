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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر قورة: قرار وقف تراخيص البناء يضر الاقتصاد ويزيد البطالة

الخميس 28/مايو/2020 - 06:15 م
المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
محمد جعفر
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قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص البناء في عدد من المحافظات وكذلك إيقاف التراخيص الحالية، له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي ويزيد معدل البطالة.

وأوضح قورة، في بيان له، أن القرار سيؤدي إلى بطالة شديدة نظرا لأن أعمال البناء تغذيها أكثر من ٧٠ صناعة مختلفة ويعمل بها آلاف العاملة ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسي لأسرهم.

وانتقد قورة، توقيت القرار، خاصة أنه يأتي في توقيت لا يحتمل زيادة البطالة مع وجود نسبة كبيرة من العمالة تم تصفيتها وعودة المصريين في الخارج.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة مراجعة تلك القرارات وإعادة النظر بها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي.

وعلق: الجمع مع منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ولكن مضمون القرار بوقف التراخيص بشكل كامل تفسير خاطئ لتوجيهات الرئيس السيسي ويخلق أزمات جديدة.

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