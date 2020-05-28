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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الذهب 10 جنيهات فى التعاملات المسائية

الخميس 28/مايو/2020 - 05:48 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، حالة من الارتفاع الملحوظ بعدما كان سجل انخفاضا علي مدار يومين متتاليين.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق، وارتفعت أسعار الذهب اليوم 10 جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية، بسبب الأحداث التي يمر العالم بسبب أزمة كورونا المستجد " كوفيد-19".

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة ١٠ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار 18 سجل نحو 652 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 نحو 760 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 869 جنيها.


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل 6080 جنيها، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1721 دولار.


وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك حالة من الركود التام في الأسواق، تأثرا بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، مشيرا إلى أن هناك تغييرا في أولويات المستهلكين بحسب الظروف التي تمر بها البلاد، والاهتمام بالسلع الغذائية، والمطهرات، والمعقمات.


وأكد أن أسواق الذهب تشهد تاثرا بالأحداث بسبب إقبال المستثمرين على الذهب، في ظل توترات البورصات العالمية.

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