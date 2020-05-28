رواد السوشيال ميديا يهاجمون الأجير محمد علي: يفهم إيه في الطب؟

فشلت أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي في الداخل فاستعانت بالمقاول الأجير محمد علي في الخارج، ليثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بألفاظه النابية وتعبيراته المسيئة، إذ يستغل الأزمات لإثارة الفوضى، وخرج مؤخرًا مستغلاً أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليتحف الجميع بآرائه غير المنطقية المليئة بالتدليس والخرافات.





وهاجم رواد السوشيال ميديا محمد علي واصفين إياه بـ"الأجير"، الذي أصبحت كل مؤامراته مكشوفة للجميع ولم تعد تخيل حتى على غير المهتمين بالسياسة بسبب أسلوبه المتدني في حديثه الذي يماثل تماما الجماعة التي ينتمي إليها.





وقال مستخدمو مواقع التواصل: "الجماعة الإرهابية تواصل التفتيش في الدفاتر القديمة فيتفتق ذهنها لمحاولة إعادة إحياء المقاول الأرعن محمد علي من خلال بث فيديوهات لمعدوم الأصل بشبكة المعلومات الدولية للتعليق على الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".





وتساءل الجميع ماذا يفهم هذا الخائن في الطب، وقال أحمد البرنس أحد رواد موقع "تويتر": "هو من إمتى السكير الخايب دة كان سياسي علشان يعتزل السياسة مش يكمل تعليمه الأول"، وقال آخر: "السكير العربيد الحرامي آكل مال اليتيم عاق والديه".





ونصح رواد التواصل الاجتماعي "الأجير" أن يراجع بيانات منظمة الصحة العالمية بدلا من الجهل المدفوع من الجماعة الإرهابية التي لا تعي أى شيء سوى التكفير والتخريب، لذا سعى أن يحلل النقود التي يأخذها منهم.





وأكد رواد التواصل الاجتماعي أنهم لا يستبعدون أن يحاول محمد علي التغزل في الأمير القطري ليكسب وده مثلما يفعل مع دولارات أردوغان التي صنعت منه لسان الجماعة ليزيد من رصيده في البنوك.





وقال محمد عبد الباسط أحد رواد "تويتر": "بفضل الله تخلصنا من فيروسات كثيرة كانت قد استشرت في المجتمع، أخطرها وأكبرها الإخوان وفيروساته المستجدة مثل المقاول السكير ودعم الدول الخارجية لهم والبقية تأتي مثل حشرات تركيا الفضائية. إن شاء الله كورونا يكون في الطريق وهذه فرصة لإعادة ترتيب الأوراق".