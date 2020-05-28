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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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راندا البحيري لجمهورها: هتروحوا فين بعد ما كورونا تخلص

الخميس 28/مايو/2020 - 04:34 م
راندا البحيري
راندا البحيري
رباب الأهواني
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نشرت الفنانة راند البحيرى لجمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت "راندا" بإطلالة جذابة، واعتمدت على مكياج تناسب مع لون بشرتها ولينسز أزرق زادها جاذبية، وعلقت على الصورة قائلة: "سؤال البوست، إيه أول مكان هتنزل تروحه أول ما كورونا تخلص؟".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "أي مكان بس نعدي الأزمة دي، هروح أي مكان فيه بحر، قمر يا راندا ربنا يحميكي".

يذكر أن آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وبطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، وعمرو عبدالعزيز، وأحمد إمام، وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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