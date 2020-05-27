«الصحة»: 60% نسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، إن نسبة إشغال الأسرّة بوزارة الصحة تقترب من 85%، ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة تقترب من 60%.وأكد "وديع"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل أطباء مصر يعملون بكفاءة عالية، وخبرة ممتازة، لافتًا إلى أن هناك 320 مستشفى في مصر تستطيع التعامل مع مرضى فيروس كورونا.وتابع: "نحن في معركة ضد مرض شرس جدًا، وأكبر الدول تغير بروتوكولها يوميًا؛ بسبب المرض اللعين"، مؤكدًا أن فيروس كورونا مرض لعين ولم يصل العالم لحل له حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنها 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.