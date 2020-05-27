حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمطروح (صور)

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان له اليوم الأربعاء، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع "عمر المختار، والسوق القديم، وعلم الروم" من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية.وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم التحفظ على الماشية المنتشرة بالشوارع بالإضافة إلى إزالة كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الارصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وبعد التنبيه عليهم أكثر من مرة والتي تساعد على زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".و ناشد " المعداوي" أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة، للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبيه على أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات إشغالات الطريق للباعة الجائلين، لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".