محافظ بغداد: العاصمة أصبحت بؤرة كورونا الجديدة فى العراق

نقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن محافظ العاصمة العراقية بغداد، محمد جابر العطا، قوله إن العاصمة أصبحت بؤرة وباء كورونا في العراق.وقال محافظ بغداد فى تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "إن الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملامسون، وربما يتحركون من مكان إلى آخر"، مضيفًا لا توجد مناطق محددة ممكن أن تكون خالية وأخرى موبوءة وجميع مناطق بغداد أصبحت مرشحة للإصابة".وأضاف "العطا" أن بغداد أصبحت بؤرة الوباء الجديدة فى البلاد، وذلك لأن أعداد الإصابات بكورونا في تزايد في بغداد، وأن الكثير من المناطق فيها كثافة سكانية، وحتى الآن هنالك تزاور وعدم التزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين.وأفاد بأن محافظة بغداد طالبت خلية الأزمة، بأن يكون هناك حجر تام قبل العيد بأسبوع، إلا أن وزير الصحة طلب أن يكون الحجر مناطقيًا وليس تامًا، لافتًا إلى أنه من الممكن السيطرة على الوباء من خلال السيطرة على المناسبات والتجمعات الرياضية والتجمعات الأخرى.