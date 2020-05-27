رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشونال»: أزمة أطباء مصر مخطط إخواني

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:21 ص
الاخوان
الاخوان
هدير سند
طباعة
أشادت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، بتعامل الحكومة المصرية مع قضية وفاة طبيب مستشفى المنيرة، وليد يحيي، إثر إصابته بفيروس كورونا، واصفة حملة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والاستقالات الجماعية الأخيرة للأطباء بالمخطط الإخواني، الذي تحركه جماعة الإخوان المسلمين لشويه سمعة الحكومة وتحريض الأطباء ضد الدولة واسقاطها.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية تحركت بسرعة واستجابت للواقعة، حيث طلبت وزيرة الصحة، هالة زايد، فتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الطبيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع القضية شخصيا، كما قررت الحكومة تخصيص طابق منفصل للأطباء في مستشفيات الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد، مجهزة بكافة الإمدادات الطبية اللازمة والمعدات الواقية.

- اهتمام خاص من الرئيس السيسي بـ"الجيش الأبيض"
وأضافت أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والرئيس السيسي يشيد بجهود الأطباء في مواجهة الأزمة، حتى لقبهم بـ"جيش مصر الأبيض"، تقديرا لما يواجهه الأطقم الطبية ووقوفهم في وجه الخطر، كما كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على الشوارع والميادين بالمدن الجديدة، تقديرا من الدولة لجهودهم.

ولفتت الصحيفة أنه إلى جانب إشادة الدولة بدورهم في مواجهة الوباء، شهد الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين المصريين تحسّنًا كبيرًا في شروط عملهم منذ اندلاع أزمة كورونا، حيث رفعت الحكومة بشكل كبير رواتبهم وبدلات المخاطر المهنية لتلبية بعض مطالبهم الطويلة.

وعلقت "ذا ناشونال" على لجوء بعض الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شكاواهم بشأن زعمهم بوجود نقص في الإمدادات الطبية متهمة الحكومة بالتقصير في حماية الأطباء، قائلة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووصفت تلك الشكاوى بأنها حملة منظمة من الإخوان ومؤيديهم لتشويه سمعة الحكومة، وأشارت إلى إتهام الأطباء الذين أعلنوا استقالتهم بـ"الخيانة الوطنية".

- عدد إصابات كورونا بمصر منخفض نسبيا بالنسبة لعدد السكان
وأشارت الصحيفة إلى أن معركة احتواء الفيروس مع حماية العاملين بالمجال الصحي ليس مقتصرة على مصر، ولكنه يمثل تحديا كبيرا تواجهه العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب الطبيعة غير المسبوقة للوباء، لافتة إلى أن عدد الإصابات في مصر تعد منخفضة نسبيًا في بلد بحجم مصر مقارنة بحجم السكان، وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استعداد كامل للتعامل مع عدد أكبر بكثير من ضحايا الوباء إذا لزم الأمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

نجم الساعة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

الصحة

علماء: لا تسعى للإصابة بكورونا

62 ألفًا من أطباء كورونا بأمريكا مصابون بالفيروس و290 وفاة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

منوعات

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه أول يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

لليوم الرابع «ثقافة الطفل» يواصل فقراته احتفالًا بالعيد

«الثقافة التونسية» تنعى الكاتبة جليلة عمامي

قصور الثقافة تقدم «سمكمكينو» على قناتها خلال عيد الفطر

ثقافة الطفل يبث «عيد سعيد فى البيت» على يوتيوب