«ذا ناشونال»: أزمة أطباء مصر مخطط إخواني

- اهتمام خاص من الرئيس السيسي بـ"الجيش الأبيض"



- عدد إصابات كورونا بمصر منخفض نسبيا بالنسبة لعدد السكان



أشادت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، بتعامل الحكومة المصرية مع قضية وفاة طبيب مستشفى المنيرة، وليد يحيي، إثر إصابته بفيروس كورونا، واصفة حملة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والاستقالات الجماعية الأخيرة للأطباء بالمخطط الإخواني، الذي تحركه جماعة الإخوان المسلمين لشويه سمعة الحكومة وتحريض الأطباء ضد الدولة واسقاطها.وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية تحركت بسرعة واستجابت للواقعة، حيث طلبت وزيرة الصحة، هالة زايد، فتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الطبيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع القضية شخصيا، كما قررت الحكومة تخصيص طابق منفصل للأطباء في مستشفيات الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد، مجهزة بكافة الإمدادات الطبية اللازمة والمعدات الواقية.وأضافت أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والرئيس السيسي يشيد بجهود الأطباء في مواجهة الأزمة، حتى لقبهم بـ"جيش مصر الأبيض"، تقديرا لما يواجهه الأطقم الطبية ووقوفهم في وجه الخطر، كما كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على الشوارع والميادين بالمدن الجديدة، تقديرا من الدولة لجهودهم.ولفتت الصحيفة أنه إلى جانب إشادة الدولة بدورهم في مواجهة الوباء، شهد الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين المصريين تحسّنًا كبيرًا في شروط عملهم منذ اندلاع أزمة كورونا، حيث رفعت الحكومة بشكل كبير رواتبهم وبدلات المخاطر المهنية لتلبية بعض مطالبهم الطويلة.وعلقت "ذا ناشونال" على لجوء بعض الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شكاواهم بشأن زعمهم بوجود نقص في الإمدادات الطبية متهمة الحكومة بالتقصير في حماية الأطباء، قائلة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووصفت تلك الشكاوى بأنها حملة منظمة من الإخوان ومؤيديهم لتشويه سمعة الحكومة، وأشارت إلى إتهام الأطباء الذين أعلنوا استقالتهم بـ"الخيانة الوطنية".وأشارت الصحيفة إلى أن معركة احتواء الفيروس مع حماية العاملين بالمجال الصحي ليس مقتصرة على مصر، ولكنه يمثل تحديا كبيرا تواجهه العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب الطبيعة غير المسبوقة للوباء، لافتة إلى أن عدد الإصابات في مصر تعد منخفضة نسبيًا في بلد بحجم مصر مقارنة بحجم السكان، وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استعداد كامل للتعامل مع عدد أكبر بكثير من ضحايا الوباء إذا لزم الأمر.