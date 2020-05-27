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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين البحيرة»: توريد 290 ألف و859 طن قمح للصوامع والشون

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:11 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كشف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عن استلام 989.434 طن قمح حتي نهاية عمل يوم الثلاثاء 26 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليكون إجمالي التوريد 290859.807 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأربعاء 27 مايو.

وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأشار إلى أنه جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.

وأوضح أنه الأسعار تتمثل في ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراطًا، و٧٠٠ جنيه للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، بالإضافة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

من جهة أخرى، كشف المهندس كمال راشد عن تشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية بدائرة المركز أبو حمص، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحابها بتنفيذ القرارات التموينية.

وقال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه تم عمل جرد فعلي للمخابز لأرصدة الدقيق التي تم توفيرها في العيد، حيث بلغت عدد 805 شيكارة دقيق زنة 50 كجم، خلاف حصة اليوم، وإعداد التقرير اللازم وإرساله إلى مستودع الدقيق.

وأكد أنه تم تحرير عدد 5 تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات للتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عزر قهري، وسيتم إرسالها إلى المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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