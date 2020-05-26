تضرر عقار يكشف أعمال تنقيب للبحث عن الآثار بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتحرك الفوري لمعاينة موقع بلاغ يفيد بوجود أعمال حفر وتخريب بنطاق حس شرق، حيث توجهت الأجهزة التنفيذية المعنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط وإيقاف أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع بن غزالة المتفرع من شارع مصطفى كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.ومن جانبها؛ أوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الأثار، ما أثر ذلك على العقار المجاور والذي تم وضعه في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول وتحرر محضر إداري برقم 3758 لعام 2020 بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.