شيما الحاج تتألق بفستان أسود في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة شيما الحاج جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام» صورًا جديدة من جلسة تصوير لها.وظهرت الفنانة شيما الحاج في الصورة بفستان أسود، واعتمدت مكياجا جذابا تناسب مع لون بشرتها.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي: "ياقمر، ياعسولة".وعلقت الفنانة شيما الحاج على الصورة، قائلة: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم".وكانت شيما الحاج كشفت عن أزمتها التي تعرضت لها، وتسببت فى دخولها السجن، وطالبت جمهورها بمسامحتها من أجل أن تعود إلى حياتها الطبيعية.