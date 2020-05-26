هل الكنيسة الأرثوذكسية ليست كاثوليكية؟.. الأنبا نيقولا يجيب

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، تحت شعار "هل الكنيسة الأرثوذكسية ليست كاثوليكية؟".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في البداية من المهم معرفة معنى لفظة أو مصطلح "كاثوليكية" هذه اللفظة أو المصطلح "كاثوليكية" باليونانية "καθολική" وهي بالعربية معناها "جامعة".وأضاف: هذه الكلمة "جامعة" وردت في نص قانون الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني، أو دستور الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني، باللغة العربية والذي يردد في كل صلاة طقسية وكل قداس إلهي في الكنيسة الأرثوذكسية، ويردده أيضًا المسيحيون في كل وقت؛ بالقول: "أؤمن بكنيسة واحدة جامعة (καθολική) رسولية"، أي أؤمن بكنيسة "واحدة" حافظة للإيمان الحق الحقيقي القائم على اعتراف بطرس الرسول بيسوع المسيح «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ». و"جامعة" عالمية تجمع كل الكنائس التي في هذا الإيمان الواحد. و"رسولية" لأنها مؤسسة من الرسل القديسين، وأن عملها هو عمل رسولي بنشر الإنجيل (εὐαγγέλιον) البشارة المفرحة، أو بشارة الخلاص، في كل العالم". واختتم قائلا:"هذه هي كنيستنا الأرثوذكسية".