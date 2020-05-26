«إفريقية الصحفيين» تدعو لتفعيل «الدفاع المشترك» ونصرة ليبيا

دعت رابطة الشيؤون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، دول القارة إلى تغليب صوت العمل المشترك والتكامل ونبذ العنف والتفرقة والصراعات ونشر روح التسامح والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية.وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه على الشعوب الإفريقية وهي تحتفل بذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الاإفريقي المشترك، أن تجسد على أرض الواقع الهدف الذي تأسست من أجله تلك المنظمة 25 مايو 1963، وهو روح التضامن وإحساس قادة وزعماء القارة بوحدة الهدف والمصير.وحثت الرابطة، القادة الأفارقة على إقامة حوار سياسي شامل وموصول من أجل تخفيف حدة التوترات، وتفعيل اتفاقية "إسكات المدافع" التي توصلت إليها منظمة الوحدة الإفريقية بجهود مخلصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسة مصر لدورتها المنقضية فبراير الماضي، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا وشعوبها المتعطشة للسلام والإصلاح والأمن.وهنأ الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة، جموع شعوب القارة السمراء والقادة وسفراء الدول الاإفريقية بالقاهرة بـ"يوم إفريقيا"، معربا عن أمله أن يكون احتفالهم هذا العام بمرور 57 عاما على إنشاء الاتحاد الإفريقي، بتوحيد الصف ونصرة روح التكامل والمصير المشترك، والتصدي بحسم لدعوات وأطماع قادة الإرهاب، خاصة تركيا ورئيسها أردوغان ومرتزقته في دولة ليبيا الشقيقة، وسعيه إلى استنساخ مأساه جديدة بالقارة على غرار مأساة الشعب السوري بدعوى تحقيق أضغاث أحلام بإحياء إمبراطورية أجداده القتلة.وطالب أشرف بدر الااتحاد الإفريقي بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لوقف التدخل الخارجي السافر في شيؤون دول القارة والساعي لتقويض التقدم الذي أحرزته بلدانها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وبما يعلي شأن القارة ومصالحها.كما طالب بدر بضرورة التكاتف والانكباب الأفريقي على مكافحة وباء كورونا، الذي اجتاح بعض دول القارة، واحتواء النزاعات والصراعات، والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية والاٍرهاب، حتى تتحرر أفريقيا من كل ما يعيق تقدمها واستقرارها ويهدد صحتها وأمن وتنمية شعوبها.