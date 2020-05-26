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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ترافيل ويكلي»: مصر خفضت رسوم المواقع الأثرية والمتاحف للنصف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:05 م
مصر
مصر
مها صلاح
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أبرزت مجلة «ترافيل ويكلي» البريطانية والمتخصصة في السفر والسياحة، الإجراءات التي تقوم بها مصر تمهيدا لعودة السياحة بالتدريج وفقا للاتجاه العالمي بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات تعقيم لجميع المنشآت والمزارات السياحية والفنادق في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن أبرز تلك الإجراءات تخفيض تكلفة التأشيرات السياحية في يونيو ويوليو وأغسطس للترويج للسفر بعد «Covid-19»، حيث سيدفع القادمون إلى مطاري الأقصر وأسوان 15 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بمقدار 10 دولارات عن المعتاد (25 دولارًا) لمدة ثلاثة أشهر.

كما خفضت وزارة السياحة والآثار المصرية رسوم الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمتاحف إلى النصف، التي تم إغلاقها منذ 23 مارس كحافز إضافي، كما قامت الوزارة بإعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لجميع البازارات والمقاهي الموجودة هناك.

واستأنفت الفنادق في مصر نشاطها في 18 مايو 2020، مع لوائح معايير النظافة الجديدة، علي أن يتقتصر التشغيل علي نسبة 25٪ لبقية شهر مايو، وسيتم زيادة السعة بنسبة 50٪ اعتبارًا من 1 يونيو.

وقبل ذلك خضعت جميع الفنادق للتعقيم الإلزامي قبل إعادة فتحها، مع إلزامها باجتياز شروط وضوابط السلامة للتأكد من أنها تفي بمعايير النظافة الجديدة، وتشمل تزويد الموظفين والضيوف بالأقنعة والقفازات ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، وتسجيل الوصول بدون تلامس مع أقلام أحادية الاستخدام، وفحص درجة الحرارة للضيوف وتعقيم الأمتعة وتوفير معقم لليدين.

وفي غضون ذلك، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل بقيمة 50 مليار جنيه مصري (2.58 مليار جنيه إسترليني) لدعم السياحة في الدولة، وخفض سعر الفائدة الذي يتم سداده من 8٪ إلى 5٪.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن شركة مصر للطيران ستقوم بتشغيل رحلات جوية من القاهرة إلى باريس، والقاهرة إلى فرانكفورت يوم الثلاثاء 26 مايو.

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