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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوجة الدكتور الشهيد هشام الساكت: لم يتأخر عن أى مريض

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:25 م
الدكتورة شيرين الجيار
الدكتورة شيرين الجيار
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة زوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب القصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن زوجها كان قدوة لكل الشباب الأطباء، لأنه أعطى المهنة كل وقته ومجهوده ولم يتأخر عن أي مريض.

وأضافت «شرين» خلال حديثها لفضائية «dmc» أن زوجها كان ينظم قوافل طبية لمساعدة المرضي في القرى والمحافظات، خاصة غير القادرين ماديا.

وأكدت أنه منذ بداية أزمة كورونا استكمل زوجها الشهيد دوره الطبي في معالجة المصابين بمستشفيات العزل حتى توفي.

وروت بطولة زوجها الذي كان يعمل تحت ضغط عمل بسبب تزايد حالات كورونا، وظل يؤدي رسالته ويقدم خدمة طبية للمرضى ومارس عمله حتى آخر لحظة في حياته، رغم إصابته بالفيروس. شاهد

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