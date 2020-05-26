برلمانى: 6 أشهر كافية لحل مشكلة المبانى المخالفة (فيديو)

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتم وقف تراخيص البناء في حالة البناء فوق الأراضي الزراعية، ومن يقوم ببناء أدوار زائدة، بالإضافة إلى الاشتراط على الشركات الهندسية بأن يكون بجانب البناء جراجات موجودة.وأضاف النائب ممدوح الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة مهتمة جدًا بالسيطرة على الفساد الناتج عن أعمال البناء المخالفة، حيث سيتم تشكيل لجان لمراجعة الاشتراطات البنائية والهندسية على الطبيعة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مطبق بها جميع المواصفات المطلوبة.ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن 6 أشهر تعتبر فترة زمنية كافية فى إعادة كيفية ترتيب مشكلة المباني المخالفة، لافتًا إلى أنه من ضمن المشاكل الكبرى الموجودة في الشوارع الآن هي انتظار السيارات.