رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانى: 6 أشهر كافية لحل مشكلة المبانى المخالفة (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:09 ص
ممدوح الحسيني
ممدوح الحسيني
ياسمين عباس
طباعة
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتم وقف تراخيص البناء في حالة البناء فوق الأراضي الزراعية، ومن يقوم ببناء أدوار زائدة، بالإضافة إلى الاشتراط على الشركات الهندسية بأن يكون بجانب البناء جراجات موجودة.

وأضاف النائب ممدوح الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة مهتمة جدًا بالسيطرة على الفساد الناتج عن أعمال البناء المخالفة، حيث سيتم تشكيل لجان لمراجعة الاشتراطات البنائية والهندسية على الطبيعة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مطبق بها جميع المواصفات المطلوبة.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن 6 أشهر تعتبر فترة زمنية كافية فى إعادة كيفية ترتيب مشكلة المباني المخالفة، لافتًا إلى أنه من ضمن المشاكل الكبرى الموجودة في الشوارع الآن هي انتظار السيارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

طبيب يحتفل بقرب زفافه بفوتوسيشن في مستشفى المنصورة (صور)

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

تطوير لاصقة جلدية لقياس مستويات فيتامين «ج» في العرق

مرضى الصرع من الشباب الأكثر عرضة للوفاة

منوعات

تايوان ترفع القيود المتعلقة بوباء كورونا 7 يونيو

«عم ياسر».. ربع قرن فى صناعة الكعك بعروس البحر المتوسط

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

مقالات الرأي
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهباً
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين