لأول مرة.. كورونا يسجن رجلا في كوريا الجنوبية 4 أشهر

شهدت كوريا الجنوبية لأول مرة، إصدار حكم قضائي على مواطن بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ حُكِم على رجل كوري جنوبي بالسجن 4 أشهر لانتهاكه قواعد الحجر الصحي.وتخشى السلطات الكورية الجنوبية انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".وكانت كوريا الجنوبية الدولة الأكثر تضررا منه بعد الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه من خلال برنامج التعقب والفحص والمعالجة المكثف.وأوقف المواطن الكوري البالغ من العمر 27 عاما في أبريل الماضي بعد انتهاكه مرتين تدابير الحجر.وغادر منزله فيما كان في حجر ذاتي لمدة 14 يوما، ونقل بعد ذلك إلى منشأة خاصة حيث قبض عليه وهو يغادر من دون إذن.ووجهت تهمة خرق قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها للرجل، وحكم عليه بالسجن 4 أشهر، وفقما قال مسؤول في محكمة مقاطعة أويجيونجبو، وفقا لما نقلته فرانس برس.وتعزز السلطات الكورية الجنوبية تدابيرها الهادفة لمنع موجة إصابات ثانية في البلاد، بعد ظهور بؤرة وباء الشهر الماضي في حي ملاه ليلية، وبات على الناس اعتبارا من الثلاثاء وضع الكمامة عند استخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة.