جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متحللة أسفل كوبري الحلمية

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الثلاثاء، التحقيق في عثور عمال إنشاء كوبري الحلمية الجديد على جثة شبه متحللة أسفل أكوام التراب أثناء أعمال الحفر.وكشفت تحقيقات النيابة أن الجثة ترتدى كامل ملابسها، ودخلت في مرحلة التحلل، فتم الاتصال بالنجدة فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية صاحب الجثة.كان العمال قد عثروا على جثة متحللة أثناء عمليات حفر كوبري الحلمية؛ ما أثار الرعب والفزع بينهم، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي قررت التحفظ على الجثة وتشريحها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وأخذ عينة من تحليل الـDNA لتحديد هوية الجثة.