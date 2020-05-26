الأنبا رافائيل يشارك في سلسلة عظات «يوميات الفرح» (فيديو)

شارك الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، مساء أمس الإثنين، في سسلة عظات «يوميات الفرح»، التي تبث يوميًا عبر منصة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية يوميًا في حلقات سلسلة «يوميات الفرح»، والتي أطلقها المركز الإعلامي برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية.وحرصت الكنيسة في الوقت الراهن على تكثيف العظات الروحية، عبر تقنية البث المباشر «أونلاين»، كبديل عن قرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.