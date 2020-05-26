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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا رافائيل يشارك في سلسلة عظات «يوميات الفرح» (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:30 ص
الأنبا رافائيل، أسقف
الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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شارك الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، مساء أمس الإثنين، في سسلة عظات «يوميات الفرح»، التي تبث يوميًا عبر منصة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية يوميًا في حلقات سلسلة «يوميات الفرح»، والتي أطلقها المركز الإعلامي برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية.

وحرصت الكنيسة في الوقت الراهن على تكثيف العظات الروحية، عبر تقنية البث المباشر «أونلاين»، كبديل عن قرار تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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