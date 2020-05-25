رئيس فريق «عزل إسنا»: نحن في حالة حرب ضد كورونا ولن ننسحب

قال شريف شعبان رئيس فريق العزل الصحي بمستشفى إسنا بالأقصر: "لم نعتاد الهروب مهما كانت قسوة الموقف أو ضغط الظروف"، موضحًا أن الأطباء تعودوا على العمل تحت الضغط وبأقل الإمكانيات وقدمنا أفضل خدمة ممكنة للمرضى بأقل الإمكانيات المتاحة، حتى استطعنا في مستشفى إسنا للعزل تحقيق أعلى معدلات شفاء للمرضى المصابين بكورونا على مستوى الجمهورية.وتابع: نحن في حالة حرب ضد فيروس كورونا وإذا انسحب بعضنا لن يستطيع البعض الآخر المواجهة نظرًا لقلة الأعداد، لذا سنساند بعضنا البعض حتى نهاية الحرب.وأوضح، أن المرضى في المستشفيات "هم أهلنا وجيراننا وأصدقائنا" فإذا انسحبنا حتى وإن كان معنا. حق فمن سيعالجهم؟، مؤكدًا الأطباء يعملون للحصول على الأجر والثواب من الله لذا لن ننسحب أبدًا من المستشفيات وهناك مرضى في حاجة إلينا.وعن أكثر المواقف السلبية التي تؤثر على الأطباء داخل مستشفى إسنا للحجر الصحي، قال شعبان: "أكثر ما يؤذينا معاملة الناس للأطباء، فعندما يخرج طبيب من المستشفى لزيارة أسرته يجد بعض الناس يخشون التعامل معه وبعض الأخبار المتداولة عن منع دفن جثة طبيبة ومثلها من الأخبار تؤثر سلبًا على نفسيتنا، وكل ما نطالب به الاهتمام المعنوي من المسئولين في الدولة، لأن الاجتماعات التي يقوموا بها لتقديم الدعم تكون مع المديرين وليس الأطباء والممرضين الذين يعملون 24 ساعة للحد من انتشار الوباء".