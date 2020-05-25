طبيب بـ«عزل 15 مايو»: «نؤدي دورنا حتى لو توفي بعضنا»

قال الدكتور محمود رأفت، طبيب عزل في مستشفى 15 مايو، إن الأطباء والممرضين أكتر فئة مهمة ومرهقة في ذلك الوقت الحالي، معقبا: "إحنا اللي شايلين الأزمة على أكتافنا ودور مواجهة فيروس كورونا مسئوليتنا لوحدنا ودي تعتبر مسئولية مش هينة".أوضح: "وضعنا الصحي ليس جيدا، بسبب عدم توفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات اللازمة للتعامل المباشر مع مرضى كورونا بالقدر الكافي، وفي نفس الوقت بنؤدي دورنا على أكمل وجه، مفيش مريض سبناه، وجميع الحالات اللي توفت إحنا بذلنا أقصى جهد عشان تعيش لكن الجائحة عالمية".وأضاف: "مفيش أي تقصير من ناحية الأطباء، لكن نتمنى أن يكون فيه اهتمام بصحة الأطباء أكتر، لأن إحنا بنمر بفترة سيئة من المرض وفيه تزايد في الأعداد، لكن محدش مننا هيهرب ويسيب الوطن يواجه الأزمة لوحده".وتابع: "نؤدي دورنا على أكمل وجه سواء فيه وفيات مننا أو مفيش لأن ده دورنا اللي حلفنا نؤديه، وأي مريض بيجي بنديله الاهتمام الكامل حتى لو على حسابنا".وعن تخصيص دور في مستشفيات العزل لعلاج الأطباء قال: "بداية للاهتمام بالأطباء وتكون دفعة لتشجيعهم للعمل في بيئة آمنة".