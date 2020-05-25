«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

حرصت وزارة الصحة والسكان على توفير كافة المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لحماية الأطباء فى مستشفيات العزل والصدر والحميات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 320 مستشفى عاما ومركزيا خصصتها وزارة الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.بدورها، تعقد الدكتورة وزيرة الصحة والسكان اجتماعا دوريا مع كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات إلى جانب مديرى مستشفيات العزل، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الوقائية لحماية الأطباء من الإصابة بعدوى كورونا، وتطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا بشكل دقيق.وتقوم فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة أى من الأطقم الطبية بالفيروس.وعن الكميات التى تم توزيعها من الواقيات الشخصية، أوضحت الوزارة أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها 247 ألفا و840 كمامة "N95"، و37 ألفا و500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589 ألفا و590 ماسك طبي، و33 ألفا و160 قفازات طبية، و331 ألفا و200 جوز قفازات طبية معقمة، و٤ آلاف و٧٢٥ نظارة حماية، و2745 طوق فيس شيلد، و12 ألفا و650 فيس شيلد كامل، و147 ألفا و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألفا و49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.كما تقوم الوزارة بتوفير فرق للدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية، سواء للعاملين أو المصابين، لافتة إلى أن مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.وقدمت وزارة الصحة والسكان الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.