باباجان: فشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا أفلت منه زمام الأمور

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، علي باباجان، المسئول التركي المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان "سابقًا"، إن أعضاء حزبه يشعرون بالثقة في أنفسهم دون الالتفات إلى ألاعيب حكومة أردوغان وحزبه.ونقل موقع "تركيا الآن" تصريحات "باباجان" المتلفزة، قائلًا: "نحن واثقون من أنفسنا، بغض النظر عن الألاعيب التي يحيكونها وبغض النظر عن تغييرهم لقواعد اللعبة، وما دامت قوة الشعب ودعمه وإرادته خلفنا، فنحن لا نعترف بأي عقبة أمامنا بإذن الل،. ليلعبوا بقدر ما يريدون، لقد أظهر تاريخنا السياسي هذا".واختتم باباجان تصريحاته مشيرًا إلى أن انتهاك السلطة للقواعد وتلاعبها بالقوانين يأتي بعد شعورها بفقدان السيطرة وانفلات الامور من بين أيديهم، حيث أكد أن الشعب سوف يفعل اللازم خلال أول انتخابات قادمة يجري إجراؤها.