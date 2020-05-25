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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: انتظام العمل بجميع المخابز ثانى أيام العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:49 م
المخابز
المخابز
نرمين محمود الدهان
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كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة، عن أن غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتابع آليات عمل المخابز على مستوى المحافظات، وتبين انتظام عمل إنتاج الخبز البلدي المدعم في كل المخابز، اليوم الإثنين، وتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية في ثاني أيام العيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن حالة الطوارئ على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان.

يأتي ذلك لضمان توفير إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن مع التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

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