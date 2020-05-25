السلطات الأفغانية تفرج عن 100 سجين من طالبان

أفرجت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، عن نحو 100 سجين من حركة طالبان من سجن عسكري، كجزء من رد الحكومة على الهدنة المفاجئة التي أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، عن أن حكومة أفغانستان أفرجت اليوم الاثنين عن 100 سجين من طالبان من سجن باغرام، وفقًا لوكالة فرانس برس.وتخطط الحكومة الأفغانية للإفراج عن ألفي سجين من المتمردين، كبادرة حسن نية ردًا على إعلان وقف إطلاق النار، ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام الداخلية.وكانت حركة طالبان أعلنت السبت، وقفًا لإطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الأحد بمناسبة عيد الفطر، في مبادرة سارع الرئيس أشرف غني إلى الترحيب بها، لافتًا إلى أنه أمر قواته بأن تلتزم بدورها هذه الهدنة، في حين رحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة.