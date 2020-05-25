9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء حوالي 9 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.وقال بيان للهيئة الروسية، اليوم الإثنين، إن 287 ألفًا و683 شخصا ما زالوا تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أعلنت أن بلادها استطاعت بالخطوات التي اتخذتها، تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي لفيروس كورونا المستجد.واستطردت: "نحن لم نسمح بانفجار الوضع، ولم نسمح بإجهاد مؤسساتنا الطبية والضغط على منظومتنا الصحية، التي نجحت في عملها".وأضافت بوبوفا: "أن الزيادة في الحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي، وأن تدابير الحجر، التي فرضتها السلطات، أعطت النتيجة اللازمة"، محذرة من التراخي، ومشددة على ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود.