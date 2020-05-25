الأنبا رافائيل يترأس اجتماع دراسة الكتاب المقدس أونلاين.. اليوم

يترأس الأنبا رافائيل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكنائس وسط القاهرة، مساء اليوم الاثنين اجتماع دراسة الكتاب المقدس الأسبوعي، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص أسقف كنائس وسط القاهرة على إلقاء عظة روحية أسبوعية، في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويشارك أساقفة وكهنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.