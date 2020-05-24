رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رجال أعمال عن «مصر هتعدي»: التجارة الإلكترونية زادت 400% بعد كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:19 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن عدد من رجال الأعمال انضمامهم لمبادرة «مصر هتعدي» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة «تروس مصر» كأول مبادرة حكومية وشعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية على القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب الأعمال للحفاظ على العمالة والتأكيد على دعم الدولة لتجاوز تداعيات الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وقال رجل الأعمال دكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، ورئيس شركة بافاريا مصر، إن أزمة كورونا خلقت تحديات جديدة على الدولة عمومًا والصناعة على وجه التحديد، وأن البنية التحتية التي أسستها الدولة على مدار السنوات الأخيرة الماضية ستضع مصر في مصاف الدول الأعلى نموًا، وتمكنها من تجاوز صدمة كورونا سريعًا وبأقل خسائر.

وشدد رئيس المجلس المصري الألماني في فيديو نشرته وزارة التخطيط على أن حماية رأس المال البشري أولى أوليات المرحلة الراهنة يليه بعد ذلك الحفاظ على النصيب السوقي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة منذ بداية أزمة كورونا اتخذت عدة إجراءات لحماية موظفيها منها تخفيض ساعات العمل إلى 3.5 ساعات بأجر كامل وتطبيق نظام صحي صارم لحماية العمال والموظفين والمديرين يوميا، كما تم منح الموظفين فوق الستين إجازة ممتدة حماية لهم ولخبرتهم.

وفي السياق، أكد نور صالح مدير شركة PHD ميديا للدعاية والإعلان، أن الشركات العاملة بمجال الإعلانات واجهت أزمة كبيرة مع بداية ظهور فيروس كورونا، وتراجعت حركة البيع والشراء في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وهو ما انعكس بدوره على حجم الإنفاق على عمليات الدعاية.

وأضاف «صالح» أنه رغم صعوبة أزمة كورونا على كافة الأنشطة الاقتصادية إلا أنها انعكست بشكل إيجابي على تزايد وتحفيز حركة التجارة الإلكترونية بنسبة تراوحت بين 300-400% وتحديدًا فيما يخص بيع وشراء المنظفات والمستحضرات الطبية الوقائية والمطهرات، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت منذ اللحظة الأولى قرارًا بغلق جميع مقارها وحظر إقامة أي اجتماعات داخل الشركة منعًا للتجمعات والحد من فرص نقل العدوى بين الموظفين، وتوجيههم للعمل من المنزل.

وشدد على أن الحفاظ على العمالة لابد وأن يتصدر اهتمامات أصحاب الأعمال خلال المرحلة الراهنة لتجاوز الصدمة الحالية وتعويض الخسائر في أقرب وقت، خاصة وأن رأس مال أي مؤسسة هم موظفيها ولا يمكن تعريضهم لأي خطر محتمل، مع التأكيد على استمرار عمليات التوظيف والتعيينات الجديدة.

أما عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «منك» للتطوير العقاري، أكد إن أزمة كورونا وضعت القطاع الخاص أمام تحدي جديد غير مسبوق، كما أثرت على السوق العقاري تأثير بالغ ما تطلب وضع خطة عمل سريعة لمواجهة تطورات الأزمة شملت تقليل ساعات العمل وخفض أعداد الموظفين إلى حدود النصف، وإيقاف العمل من المواقع واستبدالها بالعمل من المنزل، مع استمرارية صرف الأجور في مواعيدها والمنح والحوافز الاستثنائية.

وأضاف أن الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين أولوية قصوى في المرحلة الحالية وضمان استمرار العمل بأكثر من 80% من مشروعات بكفاءة تجاوز الـ 90% في محاولة لطمأنة العملاء والموردين، مشيرا إلى أن الأزمة فرضت على الجميع إعادة النظر في أنماط الإدارة ونظم تشغيل العمالة وأهمية الاستثمار بالتكنولوجيا والتفكير في مساحات المكاتب وتصميمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

نجم الساعة

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية