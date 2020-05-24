«الهلالي» يوضح الفئات المعفاة من الزكاة وآراء الفقهاء حولهم

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك 4 فئات معفاة من الزكاة وهما الصغير والمجنون، المدين بمقدار دينه، الواقف أمواله على نفسه، والبائع الذي ليس تاجرا.وأوضح الهلالي خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى، أن كل فئة من تلك توجد حولها آراء فقهية إن كانت تجوز عليها الزكاة أو لا.ولفت إلى أن أبو حنيفة، قال الصغير والمجنون ليس عليهم صلاة وبالتالي تسقط عنهم الزكاة، والمجنون يكفي أمواله تصرف عليه، لكن مذهب آخر يقول تجب على أمواله، لأن الزكاة فريضة مالية متعلقة بالمال وليس الجسد، وهو ما أخذ به جمهور الفقهاء.وأضاف الهلالي:"الزكاة على المدين، فيها 3 أقوال، الأول اقتطاع مقدار الدين عن الأموال والباقي هو ما يعبر عن الملكية، وقال بهذا الرأي الشافعي، أما المذهب الثاني يقول ليس على المدين زكاة في ماله الباطن ولا في ماله الظاهر"، موضحا أن المال الباطن مثل المال في البنوك، أما الظاهر مثلا المول أو الأراضي الزراعية.وأشار إلى أن هناك رأي قال المال الظاهر عليه الزكاة، أما الباطن فيخصم منه الديون والزكاة تحسب على المتبقي، والمذهب الثالث يلزم المدين بالزكاة سواء ظاهر أوباطن.أما حكم زكاة الواقف على نفسه، قال الهلالي إن الواقف على نفسه هو مثل شخص عمل وديعة بنكية ينفق على نفسه من أرباحها، وأشار إلى أن الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة قالوا ليس على المالك زكاة في وقفه، أما الحنابلة قالوا الموقوف عليه هو المالك له وتجب عليه الزكاة.