أثينا تنفى احتلال تركيا قطعة أرض يونانية

نفى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، حقيقة التقارير التي تفيد "أن تركيا انتهكت السيادة اليونانية واستولت على مساحة أرض في الشريط الحدودي".وقال نيكوس: "إن المزاعم بأن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود، خاطئة تماما".وأقر نيكوس بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية، بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما".من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع اليونانية بيانا مماثلا نفت فيه صحة الأنباء عن الاحتلال التركي، مضيفة أن القوات المسلحة اليونانية كانت وستبقى متواجدة في المنطقة لأداء مهامها بالكامل.