المواعيد الجديدة لبرنامج «اللي بيقولوا عليه» لسالي عبد السلام

يعود برنامج "اللي بيقولوا عليه" الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام، والمذاع على راديو "ميجا FM"، ولكن بمواعيد جديدة ليذاع يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.يحمل البرنامج العديد من المفاجآت، وكانت تذاع حلقات البرنامج من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع، وجاء انضمام سالي عبد السلام لإذاعة "ميجا إف إم" بعد تألقها في أكثر من برنامج إذاعي، حققت من خلالهم شهرة واسعة لتكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة جعلتها واحدة من أهم مذيعات جيلها.وشهدت إذاعة ميجا إف إم فى الفترة الأخيرة العديد من البرامج الإذاعية المتنوعة والمختلفة الذي يقدمها عدد من نجوم الفن والإعلام منها، برنامج "فين دي" الذي يقدمه الفنان إدوارد، وبرنامج "اللغز" الذى يقدمه خالد عليش، وبرنامج "ألبوم فى 90 ثانية" والذى تقدمه الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، وبرنامج "يومين وبس" الذي تقدمه الإذاعية آلاء جاويش، وبرنامج "بحب السيما" الذي يقدمه الإذاعي شريف نور الدين، وبرنامج "من هنا ورايح" الذي تقدمه الإذاعية مريم الخشت.يذكر أن سالي عبد السلام قدمت برنامج "بطل هبد" خلال شهر رمضان على راديو ميجا FM.