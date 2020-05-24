«القناطر الخيرية»: لم نرصد أي مخالفة حتى الآن (فيديو)

قال اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن هناك التزام وانضباط من المواطنين واحترام لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء خلال فترة العيد، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف "عبد الحميد"، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك إغلاق للكورنيش والحدائق، والمواطنين ملتزمين منازلهم، ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.وأشار رئيس مدينة القناطر الخيرية، إلى أنهم مستمرون في أعمال التعقيم والتطهير منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، وتم التنبيه على المواطنين بخطورة الخروج والزحام خلال عيد الفطر.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.